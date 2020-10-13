Женщина увеличила ягодицы и умерла

Женщина умерла после того, как незаконно увеличила ягодицы у нелицензированного косметолога.

35-летняя американка Латора Кинг выложила тысячу долларов за инъекции силикона в ягодицы. Теперь косметологу в штате Техас грозит обвинение в убийстве, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Star.

При этом сам 55-летний косметолог отрицает проведенную процедуру, переписка в телефоне погибшей свидетельствует об обратном.

Через несколько дней после того как Кинг написала косметологу об инъекции, она прислала ему фото своих деформированных ягодиц, на которых лежали окровавленные куски марли. На следующее утро семья отвезла женщину в больницу, где та впоследствии и скончалась. Вскрытие показало, что инъекция силикона привела к тромбоэмболии легочной артерии.