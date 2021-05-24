Женщина в 55 лет потратила все свои сбережения на тату во все тело

Жительница Германии покрыла татуировками 90 процентов своего тела и прославилась в социальных сетях.

Соответствующий материал со ссылкой на The Sun опубликовала Лента.ру.

Немецкая модель Керстин Тристан (Kerstin Tristan) увлеклась тату в возрасте 50 лет. 55-летняя героиня материала призналась, что с тех пор потратила все свои сбережения на разноцветные рисунки на теле, поскольку «просто не могла больше выносить» свою кожу.

«Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро (около 3,1 миллиона рублей). Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась она.

Кроме того, Тристан начала активно вести свой блог в Instagram, в котором стала делиться фотографиями в откровенных нарядах, которые демонстрируют яркие рисунки на ее теле. На данный момент на ее страницу подписаны 159 тысяч человек.