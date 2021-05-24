Реклама на сайте
Прислать новость
Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
24.05.2021 11:32
Глава Петрозаводска: «Горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности» 29
24.05.2021 14:46
Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате 12
24.05.2021 07:15
Татьяна Тишкова: «Если ты не умеешь общаться с людьми, то тебе нечего делать в администрации района» 2
24.05.2021 17:10

Женщина в 55 лет потратила все свои сбережения на тату во все тело

Новости. Общество
23:30, 24 Мая 2021
фото: © www.instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Жительница Германии покрыла татуировками 90 процентов своего тела и прославилась в социальных сетях.

Соответствующий материал со ссылкой на The Sun опубликовала Лента.ру.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
23.05.2021 00:46

Немецкая модель Керстин Тристан (Kerstin Tristan) увлеклась тату в возрасте 50 лет. 55-летняя героиня материала призналась, что с тех пор потратила все свои сбережения на разноцветные рисунки на теле, поскольку «просто не могла больше выносить» свою кожу.

«Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро (около 3,1 миллиона рублей). Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась она.

Кроме того, Тристан начала активно вести свой блог в Instagram, в котором стала делиться фотографиями в откровенных нарядах, которые демонстрируют яркие рисунки на ее теле. На данный момент на ее страницу подписаны 159 тысяч человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
18.05.2021, 09:57
Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»