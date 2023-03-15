Женщины, осужденные в Карелии, боролись со стрессом с помощью хаски по кличке Мишель

Для женщин, отбывающих наказание в колонии-поселении Петрозаводска, провели сеанс анималотерапии.

На участке колонии-поселения ИК-9 в Петрозаводске впервые провели сеанс анималотерапии.



Занятие для осужденных женщин провела начальник психологической лаборатории подполковник внутренней службы Ольга Столбова. Женщинам рассказали историю возникновения и развития анималотерапии, а также провели сеанс с собакой хаски по кличке Мишель. Пес не служит в УФСИН, но обучен базовым упражнениям дрессировки.



«Это так здорово повзаимодействовать с питомцем, обнимать его, гладить, расчесывать и кормить! Слезы на глазах, дрожь в руках! У меня дома есть рыбки, две кошки, три морских свинки. Я по ним очень соскучилась! Спасибо большое за уникальную возможность пообщаться с домашним животным, с такой замечательной и дружелюбной собакой», — поделилась одна из участниц.



Помимо анималотерапии, в подразделениях УФСИН Карелии используют арт-терапию, работу с метафорическими картами и другие методики снятия стресса.



Отметим, анималотерапия — метод реабилитации с помощью домашних животных.



