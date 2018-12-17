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Новости. Экономика
12:28, 17 Декабря 2018

Женские дубленки как незаменимая одежда

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У женщины в гардеробе должно быть всего понемногу и дубленки включены в эту категорию.

Её используют с конца осени и носят до начала весны. В зимнее время она станет не только надежным защитником от холода и ветра, но и обеспечит идеальное оформление образа и стиля. Стоит лишь сделать оптимальный выбор, основываясь на своих предпочтениях, пожеланиях и текущих трендах.

Дубленка, если сравнивать с шубой, неприхотлива в использовании. Она более стойкая, защищенная и свободная. Они делаются из синтетических материалов или натуральной овчины и кожи. Могут быть приталенными или со свободным фасоном.

Модели прошедшего года

Дубленки 2018 года обещают быть актуальными и в 2019 году. Дизайнеры не стараются каждый год делать что-то новое, и классика во все времена остается актуальной. Цвет может быть разным, начиная от пастельных и спокойных оттенков, заканчивая яркими, резкими и дерзкими тонами.

Длина не имеет значения – короткая, длинная или средняя. Тут по желанию женщины. Наличие и отсутствие меха никак не будет сказываться на трендах. Для удобства выбора все https://yavitrina.ru/zhenskie-dublenki - женские дубленки сгруппированы на сайте Явитрина, где есть огромный каталог женской одежды с выбором по многочисленным критериям и показателям.

Достоинства и преимущества дубленки

Многие известные бренды в производстве используют кожу козы или овцы. Использование такого сырья позволит добиться нескольких преимуществ и особенностей готового изделия:

  • легкость и качество;

  • изысканный внешний вид;

  • идеальная защита от влаги;

  • долговечность;

  • длительное время сохраняет внешний вид;

  • материал "дышит"

Понравившуюся модель необходимо правильно выбирать, анализируя и сопоставляя размеры. После доставки обязательна примерка. Дубленка не должна сковывать движения, сползать или висеть. Хорошая посадка на фигуру – это гарантия того, что одежда всегда будет стильно смотреться.

Если дубленка длинная до колен и немного приталенная фигура выглядит более стройной. Такой фасон подходит для дам зрелого возраста. Для молодых и активных девушек идеальное решение – это короткая спортивная дубленка, которая не будет сковывать движения.

Хорошая дубленка из натуральной кожи не может стоить дешево и этот факт нужно учитывать всегда. Зато она прослужит не один десяток лет, но при должном уходе и сохранении в летний период времени. Проверенные производители всегда гарантируют качества и надежность.

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