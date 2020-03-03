"Женское предпринимательство" как вид деятельности обсуждают на конференции в Петрозаводске

Представительницы прекрасной половины бизнес-сообщества Карелии выступили за создание "женского предпринимательства" как отдельной сферы деятельности.

Эту идею поддержали участницы открывшейся сегодня в Петрозаводске конференции "Женщина и бизнес".

Они назвали главную причину, по которым женский бизнес отличается от мужского: необходимость совмещать карьеру с рождением и воспитанием детей. Декретные отпуска, больничные, утрата профессиональных навыков во время долгих перерывов в работе отражаются на специфике женского бизнеса.

Чем еще женский бизнес отличается от мужского, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".