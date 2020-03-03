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"Женское предпринимательство" как вид деятельности обсуждают на конференции в Петрозаводске

Новости. Общество
12:57, 04 Марта 2020
фото: pixabay
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Представительницы прекрасной половины бизнес-сообщества Карелии выступили за создание "женского предпринимательства" как отдельной сферы деятельности.

Эту идею поддержали участницы открывшейся сегодня в Петрозаводске конференции "Женщина и бизнес".

Они назвали главную причину, по которым женский бизнес отличается от мужского: необходимость совмещать карьеру с рождением и воспитанием детей.  Декретные отпуска, больничные, утрата профессиональных навыков во время долгих перерывов в работе отражаются на специфике женского бизнеса.

Чем еще женский бизнес отличается от мужского, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-03-04 13:36:38
В Конституции не забудьте прописать, это нынче модно.
David
2020-03-04 13:29:46
Кто за это бред платит, и кто на него ходит?
Гость
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