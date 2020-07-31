Жену расчлененного в Петербурге рэпера задержали по подозрению в убийстве

В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта.

Ее подозревают в убийстве мужа, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Следственный комитет.



"Марина Кохал задержана в рамках дела об убийстве", — добавил источник в силовых структурах.



В среду вечером в квартире на Невском проспекте, 134, полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.



Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко).



По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.