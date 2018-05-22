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Новости. Общество
13:12, 22 Мая 2018

Жены членов правительства Карелии зачастую зарабатывают в разы больше мужей

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Сайт "Политика Карелии" подробно расписал доходы и имущество членов правительства Карелии.

Как и все государственные служащие, члены правительства ежегодно сообщают о своих доходах и имуществе. Надо сказать, что официальные их доходы достаточно умеренные. Нет среди членов правительства Карелии вызывающе богатых людей.

Поскольку в отчётах госслужащие обязаны сообщать о доходах супругов, то обратило на себя внимание, что самый большой доход за 2017 год имела жена постоянного представителя Карелии при президенте России Владимира Тимофеева, заработавшая 41 млн 267 тыс. 237 рублей (в 19 раз больше имела доход, чем ее муж). Супруг Татьяны Игнатьевой тоже больше жены получил доход в 2017 г. (4 млн 9 тыс. 472 рубля). И нижние две строчки доходности заняли супруги Владимира Любарского (у его жены годовой доход составил 30 тыс. 296 рублей) и ни копейки не принесла в дом в прошлом году жена министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Жуков
2018-05-22 14:20:03
Есть с кого брать пример.
кир
2018-05-22 13:46:10
А нам всё равно.
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