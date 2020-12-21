Жертвами коронавируса в Карелии за минувшие сутки стали еще два человека

Всего в Карелии COVID-19 унес жизни 141 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки вВ Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летняя жительница поселка Лоухи и 79-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии в Карелии на 22 декабря достигло 141 человека.

Всего зарегистрировано 24575 случаев инфицирования коронавирусом в Карелия, за прошедшие сутки заразились 374 человека.

Выздоровел 17031 пациент, за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 445 человек.