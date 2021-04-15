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Жесткая авария произошла в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:58, 16 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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В аварии на проспекте Ленина автомобили от удара разбросало по разным углам перекрестка.

Вечером 15 апреля в 22.15 два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Один автомобиль ехал по проспекту Ленина, в то время как второй поворачивал на улицу Кирова. От сильного удара машины раскидало по проезжей части.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

Авария была зафиксирована камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

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врунофф
2021-04-16 12:12:09
И эти кастрюльщики еще недовольны качеством дорог.
Гость
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