Жесткая авария произошла в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В аварии на проспекте Ленина автомобили от удара разбросало по разным углам перекрестка.

Вечером 15 апреля в 22.15 два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Один автомобиль ехал по проспекту Ленина, в то время как второй поворачивал на улицу Кирова. От сильного удара машины раскидало по проезжей части.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

Авария была зафиксирована камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».