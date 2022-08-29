Жестокое ограбление с привлечением подростка раскрыли в одном из районов Карелии

Двое жителей Карелии стали фигурантами уголовного дела о грабеже, а старший из них обвиняется еще в одном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Медвежьегорского межрайонного отдела СК возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Пудожского района. Их обвиняют в грабеже. Кроме того, старший подозреваемый обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

В июне 2022 года двое приятелей 30 и 17 лет напали вечером на прохожего, сбив его с ног. Мужчина бил потерпевшего по голове, вытащил из сумки деньги. Младший же соучастник взял чужой мобильный телефон.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Кроме того, следствие планирует направить 17-летнего грабителя на путь исправления.