Жилищный вопрос в Карелии население решает в основном за счет ИЖС

Ввод в эксплуатацию нового жилья в 15 из 18 муниципалитетов Карелии в 2019 году был полностью обеспечен за счёт индивидуального жилищного строительства.

Это следует из данных Карелиястата о жилищном строительстве в Карелии в январе-сентябре 2019 года.

ИЖС за 9 месяцев выросло на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Какие районы лидируют по росту жилищного строительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".