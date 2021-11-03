Жилой дом в Карелии разваливается по кирпичику (ФОТО и ВИДЕО)

В Питкяранте разрушается многоэтажный дом, осколки кирпичей угрожают упасть на голову прохожим.

В паблике «Питкяранта life» опубликованы фото и видео дома № 33 по улице Ленина в Питкяранте. Автор видео сообщает, что дом разрушается на глазах.

Осколки кирпичей отваливаются и падают вниз, угрожая попасть людям на голову. На крыше от ветра качается лист железа.

«Рядом с разрушающимся домом ходят родители с детьми в детский сад „Алёнушка“, да и покупателям мясной лавки следует поднимать голову наверх, дабы не словить такой „подарочек“», — сообщается в паблике.

Также в публикуации группы говорится, что администрация района длительное время пыталась избрать этому дому управляющую компанию, но ни разу не поднимали вопрос о признании его аварийным.