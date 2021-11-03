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Жилой дом в Карелии разваливается по кирпичику (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:18, 03 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Питкяранта life»

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В Питкяранте разрушается многоэтажный дом, осколки кирпичей угрожают упасть на голову прохожим.

В паблике «Питкяранта life» опубликованы фото и видео дома № 33 по улице Ленина в Питкяранте. Автор видео сообщает, что дом разрушается на глазах.

Осколки кирпичей отваливаются и падают вниз, угрожая попасть людям на голову. На крыше от ветра качается лист железа.

«Рядом с разрушающимся домом ходят родители с детьми в детский сад „Алёнушка“, да и покупателям мясной лавки следует поднимать голову наверх, дабы не словить такой „подарочек“», — сообщается в паблике.

Также в публикуации группы говорится, что администрация района длительное время пыталась избрать этому дому управляющую компанию, но ни разу не поднимали вопрос о признании его аварийным.

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Комментарии

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Пашу
2021-11-03 18:10:30
Признание дома аварийным носит заявительный характер! Кто-то из жильцов с заявлением с приложением необходимых
документов обращался? Собственники экспертизу заказали? Без нее не признают аварийным. Нет? Тогда пусть сидят и ждут волшебника в голубом вертолете и жалобы строчат. Уж если управляйку за них мэрия выбирает, не понимаю, что там за ждуны живут
Dredd
2021-11-03 17:13:20
Не голодают, по городу шастают (с) местный паяц
Ринат
2021-11-03 17:05:42
Путинская стабильность , не иначе .
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