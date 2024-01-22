Жилой дом в поселке на юге Карелии завалило снегом

Снег, сошедший с крыши дома в Ихала, завалил входы в подъезды.

Жители поселка Ихала сегодня оказались в своеобразном снежном плену: снег, сошедший с крыши дома № 32 по улице Центральной в поселке Ихала, завалил входы в подъезды многоквартирного дома.



При этом никто не пострадал, отметили власти Лахденпохского района.



Управляющая компания «Юг Дом» расчистила завалы у подъездов и дорогу возле дома.



