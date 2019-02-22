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Новости. Экономика
12:51, 22 Февраля 2019

Жилой комплекс "Симфония"

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Мы сами создаем свое будущее подобно тому, как композитор пишет симфонию.

Так и в доме, который вы выбираете для жизни, важна каждая деталь. Продуманные планировки, высокие потолки и витражное остекление – все, что нужно для реализации самых смелых идей. Система видеонаблюдения, достаточное количество парковочных мест и безопасный двор – ваш комфорт от первой до последней ноты.

Месторасположение – одно из главных и неоспоримых преимуществ комплекса. ЖК "Симфония" возводится в центре Петрозаводска на пересечении улиц Анохина и Гоголя. В шаговой доступности все необходимое для полноценной жизни – школы и детские сады; магазины продовольственных и бытовых товаров, медицинские центры и аптеки, спортивные объекты и тренажерные залы, парки и скверы. Кроме того, из центральной части города удобно добираться в другие его районы.

О проекте

Новый комплекс от строительной компании "Век"  представляет собой архитектурный ансамбль из трех домов разной этажности (15-ти, 9-ти и 5-ти этажные). Все конструкции комплекса – монолитный железобетон с вентилируемыми фасадами. Каждый дом, включая и 5-ти этажный, будет оснащаться современными скоростными финскими лифтами Kone, которые обеспечат плавное и бесшумное движение.

Уникальный ландшафт, дизайнерски оформленные парадные и архитектурная подсветка здания в вечернее и ночное время  дополнят эстетический образ комплекса и  ежедневно будут приносить его жителям приятные эмоции.

Подземный паркинг, система видеонаблюдения и закрытая дворовая территория обеспечат безопасность и комфорт в любое время суток.

Квартиры

В ЖК "Симфонии" покупателям предлагается более 20-ти типов планировок: от 2-х до 4-х комнатных квартир площадью от 47,85 кв м  до 112,84  кв м и высотой потолков 2,7 м.

Во всех квартирах устанавливаются надежные входные двери повышенного класса безопасности, а также окна  с повышенными тепло- и шумоизоляционными характеристиками, которые достигаются сочетанием 70 мм 5-камерного профиля класса А и энергосберегающего стеклопакета  системы Х-one.

На этапе строительства компания "Век" предоставляет возможность изменить планировочное решение выбранной квартиры по вашему желанию  и узаконить все изменения  силами застройщика. Все квартиры будут выполнены с подготовкой под чистовую отделку. Однако, если Вы не хотите тратить время и силы на ремонт – отделка класса "комфорт" или отделка по индивидуальному проекту станет для вас прекрасной альтернативой.

Жилой комплекс "Симфония", безусловно, станет настоящей находкой для тех, кто ищет комфортное жилье бизнес-класса в самом центре Петрозаводска!

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