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Новости. Экономика
09:39, 13 Апреля 2018

Жилой квартал "Свиристель" - новый район, выгодные цены

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Новый экологически чистый квартал "Свиристель" нельзя не заметить.

Яркий район возле гипермаркета "Лента" на Комсомольском проспекте стал настоящим украшением нашего города. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах. А для любителей активного отдыха рядом расположена лыжная трасса "Фонтаны", прогулочный бульвар и лесной массив.

Жилой квартал "Свиристель" - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома - дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно, в квартирах всегда есть горячая вода и отопление. А стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Уже сдан дом № 14, ожидает сдачи дом № 22, а в домах № 15 и №16 еще можно успеть приобрести квартиру по выгодным ценам. Мы предлагаем вам квартиры в новом доме № 16 жилого квартала "Свиристель" по сниженным ценам:

- "однушка" 32 кв. м - 1 500 000;

- "евродвушка" 42 кв. м - 1 710 000;

- "евротрешка" 61 кв. м - 2 730 000.

Эти цены действительны только на первоначальной стадии строительства. Ввод в эксплуатацию данного объекта - третий квартал 2019 года.

Подробная информация размещена на сайте Barenz.group или в социальных сетях www.barenz.group, Баренц Групп в VKБаренц  Групп в instagram.

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