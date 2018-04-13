Жилой квартал "Свиристель" - новый район, выгодные цены

Новый экологически чистый квартал "Свиристель" нельзя не заметить.

Яркий район возле гипермаркета "Лента" на Комсомольском проспекте стал настоящим украшением нашего города. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах. А для любителей активного отдыха рядом расположена лыжная трасса "Фонтаны", прогулочный бульвар и лесной массив.

Жилой квартал "Свиристель" - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома - дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно, в квартирах всегда есть горячая вода и отопление. А стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Уже сдан дом № 14, ожидает сдачи дом № 22, а в домах № 15 и №16 еще можно успеть приобрести квартиру по выгодным ценам. Мы предлагаем вам квартиры в новом доме № 16 жилого квартала "Свиристель" по сниженным ценам:

- "однушка" 32 кв. м - 1 500 000;

- "евродвушка" 42 кв. м - 1 710 000;

- "евротрешка" 61 кв. м - 2 730 000.

Эти цены действительны только на первоначальной стадии строительства. Ввод в эксплуатацию данного объекта - третий квартал 2019 года.

Подробная информация размещена на сайте Barenz.group или в социальных сетях www.barenz.group, Баренц Групп в VK, Баренц Групп в instagram.

На правах рекламы