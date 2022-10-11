Жильцов аварийного дома в Карелии обманули на электричестве на 19 тысяч рублей

Надзорные органы заставили частную компанию вернуть деньги, неправильно начисленные в качестве оплаты за свет, сообщили в жилищном Госкомитете Карелии.
Жителям аварийного дома в Сортавале вернули почти 19 тысяч рублей, необоснованно начисленных в качестве платы за электроэнергию.
Во время проверки работы «ТНС энерго Карелия» компания произвела корректировку платы всем собственникам помещений, исходя из нормативов потребления коммунального ресурса.
Сумма перерасчета составила 18,9 тысячи рублей.
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