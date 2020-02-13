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Жильцы аварийных домов в глубинке Карелии хотят массово перебраться в Петрозаводск

Новости. Экономика
13:05, 14 Февраля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Минстрой Карелии заявил о значительном числе заявлений от владельцев квартир в аварийных домах, проживающих в районах республики и желающих перебраться в столицу региона.

Исполняющий обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал о желании хозяев квартир в аварийных домах в районах Карелии переехать на постоянное место жительства в Петрозаводск.

По оценке Россыпнова, власти региона не могут удовлетворить эту массовую потребность в переезде из глубинки в столицу. Об этом глава Минстроя сообщил на заседании профильного комитета карельского парламента, на котром был рассмотрен вопрос о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

"Мы получаем очень большое количество заявлений из районов от граждан, которые просят их переселить в Петрозаводск. И в подавляющем большинстве случаев мы вынуждены отказывать, потому что не можем расселять районы в Петрозаводск, пока не расселили сам авариный фонд Петрозаводска", - заявил Виктор Россыпнов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-02-14 15:54:25
А почему они должны жить там, где ничего нет, кроме аварийного жилья? Организуйте работу, медицину, школу, магазин, автобус, а потом стройте там жильё! Они правильно хотят!
кир
2020-02-14 15:23:42
Только за кредиты на 25 лет выдавать новое жильё. Хватит цацкаться. Кто не согласен - принудительно по суду. Смотрю, вы (депутаты) опять ни к чему не готовы, как перед 1941 годом. :)
Maksimus
2020-02-14 15:11:44
А сколько из переселенцев потом сдают полученные метры, а сами продолжают жить в районах? Не так давно выходил материал про дома на Древлянке 7 для переселенцев. Многие квартиры там просто сданы в аренду. А кто-то десятилетиями ждёт заветную квартиру, действительно в ней нуждаясь. Не пора ли провести "ревизию" уже полученных квартир и проверить, а действительно ли они им были так уж нужны?!
zanoza
2020-02-14 14:55:14
Губа не дура! Стоимость жилья в районах и в Петрозаводске значительно отличается! Но ведь переселили же часть людей из районов в Петрозаводск, а чем другие хуже?
новый
2020-02-14 13:56:35
Саныч, конкуренция и битвы за парковки куркулям только на пользу. И нефиг лопаточки в песочнице оставлять. А то где поиграли, там и бросили.
новый
2020-02-14 13:27:14
Да пусть переселяются. На Древлянке места много. Новую школу строят опять же, магазины в шаговой доступности. В человеческих условиях поживут.
Саныч
2020-02-14 13:40:42
новый, так ведь станут куркулями и накупят кредитных кастрюль.
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