Жильцы аварийных домов в глубинке Карелии хотят массово перебраться в Петрозаводск

Минстрой Карелии заявил о значительном числе заявлений от владельцев квартир в аварийных домах, проживающих в районах республики и желающих перебраться в столицу региона.

Исполняющий обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал о желании хозяев квартир в аварийных домах в районах Карелии переехать на постоянное место жительства в Петрозаводск.

По оценке Россыпнова, власти региона не могут удовлетворить эту массовую потребность в переезде из глубинки в столицу. Об этом глава Минстроя сообщил на заседании профильного комитета карельского парламента, на котром был рассмотрен вопрос о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

"Мы получаем очень большое количество заявлений из районов от граждан, которые просят их переселить в Петрозаводск. И в подавляющем большинстве случаев мы вынуждены отказывать, потому что не можем расселять районы в Петрозаводск, пока не расселили сам авариный фонд Петрозаводска", - заявил Виктор Россыпнов.

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