Жильцы нескольких домов в Карелии добились перерасчета за холодное водоснабжение

Жителям 26 многоквартирных домов в Кондопоге, поселке Березовка и селе Янишполе выполнили перерасчет почти на 6,5 тысяч рублей.

Жителям 26 многоквартирных домов в Кондопоге, поселке Березовка и селе Янишполе перерасчитали плату по холодному водоснабжению на СОИ, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору 23 октября.

Специалисты Госкомитета провели проверку по обращению жителя села Янишполе, который проживает в доме без централизованного холодного водоснабжения и получает коммунальную услугу через уличную колонку.

Обнаружили, что управляющая компания начисляла плату жителям этого и других домов за холодное водоснабжение на содержание общего имущества (СОИ), что противоречит нормативам.

Как рассказали в паблике, по результатам проверки УК произвела перерасчет платы жителям 26 многоквартирных домов в Кондопоге, поселке Березовка и селе Янишполе за ХВС на СОИ в общей сумме почти 6,5 тысяч рублей.

в источнике напомнили, что в августе текущего года Минстрой Карелии внес изменения в норматив, в соответствии с которым жители многоквартирных домов без централизованного ХВС не должны платить за данный коммунальный ресурс, потребляемый на СОИ.