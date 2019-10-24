Жильцы перекрыли вход в "Невский пассаж" в Петрозаводске (ФОТО)

Борцы с незаконной пристройкой к жилому дому по проспекту Александра Невского в столице Карелии проводят сегодня акцию.

Жильцы не пускают горожан в магазин "Невский пассаж" – пристройку к их дому. Таким образом местные жители вновь пытаются привлечь внимание общественности и властей к проблеме "несносной пристройки".

К месту проведения акции подъехала полиция, сообщает журналист "Столицы на Онего".

Напомним, в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Однако к демонтажу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной 2019 года Управление ФССП по РК направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. В своём иске приставы сослались на заключение ООО "Актив проект", которое допустило возможность обрушения здания при демонтаже пристройки. Однако городской суд не убедили эти доводы, и он отказал судебным приставам в удовлетворении их иска.