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Жириновский назвал кандидатов в преемники Путина

Новости. Общество
19:10, 28 Декабря 2020
фото: life.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский огласил имена возможных будущих президентов России.

Владимир Жириновский в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам Жириновского, в этом списке 8-9 фамилий. В качестве претендентов он назвал, в частности, премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Но при этом, сказал Жириновский, преемником станет кто-то другой, намекая на себя.

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Комментарии

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Off
2020-12-28 19:20:10
Педриоты- социопаты должны биться в истерике, протестувать на мостиках, пеньках и в подворотнях. Трясти тестикулами и визжать вот он ..."ЛИБЕРАСТ!!!"
Гость
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