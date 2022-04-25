Житель Башкирии обокрал возлюбленную из Карелии и покинул ее

Сожитель собрал свои вещи, а также ювелирные украшения и карту жительницы Карелии, и ушел в неизвестном направлении.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Лахденпохского района обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой кражи. У неё были похищены золотые кольца, серьги и цепочка стоимостью не менее 5 тысяч рублей, а также деньги.

Как выяснилось, кражу совершил сожитель заявительницы — 33-летний уроженец Башкортостана. Поссорившись в апреле с возлюбленной, мужчина решил отомстить ей за все обиды и забрал у нее ювелирные изделия и кредитную карту, а после собрал вещи и ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого, который, как оказалось, уехал на малую родину. Мужчина вернулся в Карелия, чтобы дать признательные показания. Он рассказал, что продал ювелирные украшения за 90 тысяч рублей, а деньги потратил.

В настоящее время по двум статьям возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.