Житель Калининградской области устроил дебош в гостинице на юге Карелии

Мужчина приставал к посетителям, матерился и мешал работе персонала гостиницы в Сортавале, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днем 12 декабря в отдел вневедомственной охраны Сортавалы поступил сигнал тревоги из гостиницы. Со слов администратора росгвардейцы узнали о том, что неизвестный устроил дебош: приставал к посетителям, матерился и мешал работе персонала. Мужчина был пьян.



К инциденту оказался 35-летний житель Калининградской области, который уже останавливался в этой гостинице. Патруль Росгвардии задержал его и доставил в дежурную часть полиции.



Несколькими часами позже тревожной кнопкой воспользовались в торговом заведении Питкяранты. Был задержан 52-летний местный житель, которого подозревают в краже бутылки коньяка. Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.