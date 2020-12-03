Житель Карелии до смерти избил собутыльника во время пьяного застолья

В Олонецком районе будут судить местного жителя, до смерти избившего знакомого во время пьяного застолья, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе закончено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.



По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый селе Видлица Олонецкого района распивал спиртное вместе со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый напал на собутыльника и избил его. С травмами потерпевший был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в апреле 2020 года.



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.