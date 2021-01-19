Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии жители поселка пожаловались Путину на перебои со светом и отписки чиновников 23
Сегодня 10:07
Приговором по громкому делу о смертельном ДТП в Петрозаводске остались недовольны все 8
Сегодня 06:40
"Болезнь ведет себя неконтролируемо": в Петрозаводске от коронавируса умер 30-летний мужчина 11
Сегодня 10:58
Доктор назвал главные причины возникновения рака 4
19.01.2021 21:30
Дом с могилой владельца в саду выставлен на продажу 1
19.01.2021 19:10

Житель Карелии из неприязни к знакомому поджег его входную дверь

Новости. Общество
15:10, 20 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
Загрузка...

В Лоухском районе поджигатель получил условный срок, сообщили в районном суде.

Зимой прошлого года житель Лоухского района поджег дверь своего знакомого. К нему поджигатель испытывал неприязненные чувства. Мужчина облил горючей жидкостью входную дверь квартиры, после чего поджег ее зажигалкой. Затем, убедившись, что дверь загорелась, покинул место преступления. Однако преступный умысел не был доведен до конца, так как хозяин квартиры вовремя заметил огонь и потушил его.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя. На судебном заседании подсудимый свою вину признал и раскаялся в преступлении.

Приговором суда житель Лоухского района признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Чешского инвестора оставили без конкурентов
Сегодня 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»