Житель Карелии из неприязни к знакомому поджег его входную дверь

В Лоухском районе поджигатель получил условный срок, сообщили в районном суде.

Зимой прошлого года житель Лоухского района поджег дверь своего знакомого. К нему поджигатель испытывал неприязненные чувства. Мужчина облил горючей жидкостью входную дверь квартиры, после чего поджег ее зажигалкой. Затем, убедившись, что дверь загорелась, покинул место преступления. Однако преступный умысел не был доведен до конца, так как хозяин квартиры вовремя заметил огонь и потушил его.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя. На судебном заседании подсудимый свою вину признал и раскаялся в преступлении.

Приговором суда житель Лоухского района признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.