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Житель Карелии воткнул разбитую бутылку в шею приятеля

Новости. Общество
13:50, 03 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/zstock
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В Муезерском районе пьяная драка привела одного из участников на скамью подсудимых, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре прошлого года 32-летний житель Муезерского района у себя в квартире пил спиртное со своим знакомым. Во время застолья между приятелями произошел конфликт.

В ходе спора хозяин квартиры разбил бутылку о голову гостя, а потом воткнул осколок стекла ему в шею. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Во время рассмотрения дела суд учел то, что в 2019 году жителя  Муезерского района условно осудили за жестокое избиение брата. Кроме того, новое преступление он совершил в период испытательного срока. В итоге по совокупности приговоров жителю Карелии назначили наказание - 1 год 8 месяцев колонии общего режима.

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