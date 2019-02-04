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Новости. Происшествия
10:51, 04 Февраля 2019
фото: feel-feed.ru

Житель Карелии избил женщину и забрал ненужный ему телевизор

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В Кондопоге мужчина выпил и совершил поступки, которыми заинтересовались следователи, сообщается в МВД Карелии.

Вечером 3 февраля в дежурную часть полиции по Кондопожскому району с заявлением о преступлении обратилась 53-летняя жительница общежития.

Она сообщила, что у неё дома были гости, когда в комнату зашёл малознакомый мужчина. Между ним и хозяйкой возник словесный конфликт, после которого гость избил женщину, а затем похитил телевизор стоимостью 35 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что ранее видела обидчика, однажды он бывал в комнате.

Сотрудники уголовного розыска отработали близлежащую территорию, опросили прохожих и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний, ранее судимый житель Кондопоги.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришёл в квартиру к заявительнице, избил её, а затем похитил телевизор. Мужчина, не зная, что будет делать с техникой далее, отнёс ее к себе домой, а сам выбежал на улицу, чтобы спрятаться. Далеко уйти ему не удалось, он был задержан оперативниками.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято и будет возвращено хозяйке. Следствие продолжается.

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Комментарии

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Евгений
2019-02-04 11:08:04
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала украсть что-нибудь ненужное.
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