Житель Карелии кувалдой проломил стены гаражей и вынес оттуда все ценное

В полицию Сегежского района обратился 50-летний горожанин с заявлением о краже из гаража, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его гаража похищено имущество стоимостью свыше 36 тысяч рублей. Заявитель обнаружил, что две противоположные стены бокса, граничащие с соседними гаражами, проломлены.

Гражданин сообщил об этом владельцам, и те обнаружили пропажу автозапчастей, шлифовальной машины, триммера, металлических баков и т.д.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступлений причастен ранее не судимый горожанин. По версии следствия, ночью он выломал замок на одном из гаражей, а затем кувалдой сломал стены в соседние боксы.

Мужчина спрятал похищенное имущество неподалеку, а затем вывез и сбыл. Вырученные деньги он потратил на алкоголь.

На мужчину завели уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.