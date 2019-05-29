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Новости. Криминал
11:26, 29 Мая 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Житель Карелии лишился рыболовных снастей после затяжной пьянки

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Мужчина украл у пострадавшего дорогие снасти, пока тот спал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 58-летний сельский житель. Он пояснил, что кто-то похитил его рыболовные снасти.

Полицейские выяснили, как все произошло. Мужчина пригласил к себе домой друзей и знакомых. Они злоупотребляли алкоголем и через две недели деньги на спиртное закончились.

Хозяин дома стал рассказывать и показывать имеющиеся у него рыболовные снасти. Некоторые из них он решил продать, чтобы продлить застолье. Через некоторое время хозяин дома обнаружил, что часть снастей, ящик особенно дорогих ему блесен, отсутствует.

Участковый уполномоченный полиции установил 60-летнего судимого подозреваемого. Мужчина рассказал, что алкоголь кончился во второй раз, а хозяин квартиры в это время спал. Тогда он решил не терять время даром и сбыть чужие рыболовные снасти для покупки спиртного.

Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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