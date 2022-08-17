Житель Карелии может лишиться свободы за телефон, который он украл и потерял

В Кондопоге 5 лет лишения свободы грозит рецидивисту, который во время пьяной гулянки украл у своей знакомой телефон, а потом потерял его, сообщили в МВД Карелии.

Следователями полиции Кондопожского района возбудили уголовное дело за кражу телефона. Его фигурант – 38-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил принадлежащее его 21-летней знакомой имущество. Установлено, что он пришёл домой к девушке распивать спиртные напитки. Во время застолья хозяйка заснула, а гость, воспользовавшись этим, забрал её мобильный телефон и скрылся. Кондопожанин дал признательные показания. Он рассказал, что сначала пользовался гаджетом в личных целях, а потом потерял его.

Теперь за кражу ему предстоит ответить перед законом.

Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.