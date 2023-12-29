Житель Карелии на охоте случайно застрелил приятеля

В Лоухском районе республики возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники Следкома Карелии расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего жителя поселка Сосновый. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, днем 9 января мужчина с приятелем был на охоте в лесу. Преследуя зверя, он выстрелил ружья, но случайно попал в 49-летнего знакомого. Мужчина скончался.



На место происшествия выехал следователь. Он осмотрел место происшествия, допросил очевидцев.



Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается, рассказали в карельском Следкоме.