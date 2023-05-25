Житель Карелии на отдыхе у костра получил страшные ожоги

Медики диагностировали у мужчины ожоги 50% тела, сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

В среду, 31 мая, в 17.00 в МЧС республики поступило сообщение от полицейских о том, что в Медвежьегорской ЦРБ на госпитализации находится местный житель с ожогами 50% тела.



Как нам рассказали в пресс-службе регионального МЧС, мужчина обгорел у костра еще 18 мая.



В главном управлении МЧС РФ по Карелии инициировали ведомственную проверку.