Перед 8 марта житель Карелии напился прямо в магазине

Росгвардейцы задержали жителя Кондопоги, который прямо в магазине выпил бутылку спиртного, сообщает управление Росгвардии Карелии.

На пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 7 марта поступил сигнал тревоги из сетевого магазина.

На месте работники магазина пояснили, что пьяный мужчина в торговом зале открыл бутылку крепкого спиртного и выпил ее на месте. Кондопожанин не мог связно говорить и держать равновесие.

Нарушителя задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства