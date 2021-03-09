Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание 2
09.03.2021 18:40
В Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии 7
09.03.2021 17:40
Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок 5
09.03.2021 10:59
Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку 1
09.03.2021 14:50
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Осторожно! Кишечная палочка: продающиеся в России блины оказались опасными 1
09.03.2021 19:40
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
09.03.2021 12:25

Перед 8 марта житель Карелии напился прямо в магазине

Новости. Происшествия
09:43, 10 Марта 2021
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
Загрузка...

Росгвардейцы задержали жителя Кондопоги, который прямо в магазине выпил бутылку спиртного, сообщает управление Росгвардии Карелии.

На пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 7 марта поступил сигнал тревоги из сетевого магазина.

На месте работники магазина пояснили, что пьяный мужчина в торговом зале открыл бутылку крепкого спиртного и выпил ее на месте. Кондопожанин не мог связно говорить и держать равновесие.

Нарушителя задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-03-10 10:18:17
Роль росгавардии то в чём ???????????????????
Саныч
2021-03-10 10:06:50
Правильно. А то пропадает добро.
Вася
2021-03-10 09:50:00
Иногда надо похмеляться.
Вася
2021-03-10 09:48:02
С таким "развитием" России это даже плюс.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Чтиво

09.03.2021 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Политика конфиденциальности
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»