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Житель Карелии накинулся с кулаками на соседа из-за неправильной парковки

Новости. Происшествия
15:07, 20 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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Ранее судимый житель Сегежи, которому не понравилось, как его сосед припарковал машину, устроил мордобой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратились работники местного травмпункта и сообщили о поступившем к ним 51-летнем горожанине с ушибами лица. По словам пациента, травмы ему нанёс незнакомый молодой человек, проживающий с ним в одном доме.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый сегежанин. Ему не понравилось, как сосед припарковал машину. По версии дознания, подозреваемый ударил потерпевшего кулаком по лицу, после чего покинул место происшествия. Пострадавший же поспешил в травмпункт.

По статье «побои» возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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udo
2021-04-20 15:27:10
По понятиям разборки. Кто отважится закон принять против парковок машин во дворах жилых домов? Никто. Боятся. Враньё - способ существования нашей цивилизации.
театральный критик
2021-04-20 15:12:28
Может кастрюлю постоянно прямо под окном паркует и по утрам прогревает с дырявым глушителем.
Гость
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