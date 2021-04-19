Житель Карелии накинулся с кулаками на соседа из-за неправильной парковки

Ранее судимый житель Сегежи, которому не понравилось, как его сосед припарковал машину, устроил мордобой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратились работники местного травмпункта и сообщили о поступившем к ним 51-летнем горожанине с ушибами лица. По словам пациента, травмы ему нанёс незнакомый молодой человек, проживающий с ним в одном доме.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый сегежанин. Ему не понравилось, как сосед припарковал машину. По версии дознания, подозреваемый ударил потерпевшего кулаком по лицу, после чего покинул место происшествия. Пострадавший же поспешил в травмпункт.

По статье «побои» возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.