Житель Карелии напился с гостем и остался без телефона

В Костомукше сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши поступило заявление от 38-летнего горожанина. Из его квартиры пропал мобильный телефон стоимостью без малого 5 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне принимал гостей. Больше ничем стражам порядка он помочь не смог, так как подробности того вечера помнил плохо, выпив слишком много алкоголя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 35-летний приятель заявителя. Мужчина признался, что в разгар застолья, когда хозяин квартиры ненадолго отлучился, он незаметно забрал его телефон и ушел. В дальнейшем гаджетом планировал пользоваться, но оперативники изъяли похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.