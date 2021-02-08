Житель Карелии, напрасно обвинивший полицейских в жестокости, может потерять свободу

В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2020 года к 30-летнему жителю Сортавалы домой приехал наряд сотрудников полиции, так как на пульт дежурной части поступил звонок от его соседей, пожаловавшихся на буйное поведение мужчины.

Житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным приездом сотрудников полиции, позвонил в отдел полиции и сообщил, что с стражи порядка его бьют, хотя это не соответствовало действительности.

За ложный донос было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.