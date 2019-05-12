Житель Карелии нашел у себя в огороде бомбу

Авиационную бомбу времен войны откопал у себя в огороде житель поселка Колатсельга, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В пятницу, 10 мая, сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОН пришлось выехать в карельскую деревню Колатсельга (фин. Kolatselkä). Причиной вызова взрывотехников специального подразделения Росгвардии стала опасная находка. Мужчина, проводя земляные работы на своём участке, обнаружил 100-килограммовую авиационную бомбу.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия осмотрели снаряд и пришли к выводу, что опасная находка – это авиационная бомба ФАБ-100.

Взрывотехники извлекли снаряд из земли, вывезли его на безопасное расстояние от мест возможного появления людей и уничтожили накладным зарядом со всеми мерами предосторожности.

В Росгвардии отмечают, что в годы Советско-финской войны на территории деревни Колатсельга происходили бои между советскими войсками и частями финской армии. Отряд лейтенанта войск НКВД Дмитрия Ракуса, патрулируя тыловые коммуникации, на дороге у Колтасельга попала в засаду. Офицер поднял бойцов в атаку, но был сражён вражеской пулей.

За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные мужество, отвагу и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года лейтенанту Ракусу Дмитрию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен Дмитрий Ракус в братской могиле советских воинов, которая находится там же – в деревне Колатсельга, где лейтенант и провёл свой последний бой.



фото отдел Росгвардии РК