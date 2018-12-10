Житель Карелии насмерть забил собственную жену

Житель Сортавалы обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью супруге, которая скончалась от полученных травм, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 28-летний житель Сортавалы в состоянии алкогольного опьянения руками и ногами избил свою жену. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.