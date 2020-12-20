Житель Карелии перевел мошенникам 1,5 млн рублей, взяв "зеркальный кредит"

В Сегежском районе 30-летний мужчина поддался на уловку мошенников и отдал им почти 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района пришел 30-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что ответил на телефонный звонок с незнакомого ему номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не дать возможности мошенникам завладеть деньгами, псевдосотрудник банка предложил быстро оформить "зеркальный кредит". По его словам, банковское учреждение отдаст приоритет в выдаче именно сегежанину, и он избежит финансовых потерь.

Мужчина направил онлайн заявку и получил 1 млн 459 тыс. рублей. После этого лжесотрудник банка настоял на обналичивании всей суммы и переводе на "безопасный счет". В отделении банка сегежанин через оператора совершил два перевода – первый в размере 900 тыс. рублей и второй - 559 тыс. рублей.

Оператор предупредила его, что он направляет деньги физическим лицам, но мужчина не прислушался к ее словам. Он был уверен в правильности своих действий. Псевдоспециалист по телефону в это же время заверил его, что деньги вернут после перевода. Однако, так и не дождавшись обратного зачисления средств, заявитель понял, что попался на уловку злоумышленников и обратился в полицию.