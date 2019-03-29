Житель Карелии несколько лет пытал жену на глазах у ребенка

В Костомукше мужчина избивал и душил жену, тушил об нее сигареты прямо на глазах у ребенка, сообщили в МВД Карелии.

В сентябре 2018 года в больницу Костомукши была доставлена женщина со множественными телесными повреждениями. По словам пострадавшей, ее избил муж в ходе ссоры. Пациентка прошла стационарное лечение, а после выписки, спустя несколько дней, опять подверглась насилию. На этот раз на теле были не только множественные гематомы, но и следы ожогов от сигарет, а ее губы и ухо оказались прокушены.

Пострадавшая от домашнего насилия горожанка пояснила, что супруг на протяжении всей ночи избивал ее. Он наносил множественные удары, душил ее, тушил об тело сигареты, кусал. Пытки производились с целью заставить признаться в супружеской неверности.

По данным фактам сотрудники полиции провели проверку. Так, при предварительном расследовании было установлено, что муж истязал костомукшанку с 2016 года, свидетелем этого был их ребенок. В полицию она не обращалась, так как боялась расправы.

В отношении 39-летнего гражданина возбуждены 3 уголовных дела. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Материалы уголовных дел направлены в суд.