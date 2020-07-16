Житель Карелии обматерил земляка и получил штраф

Жителя Кемского района оштрафовали за оскорбления, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района на основании поступившего обращения провела проверку по факту высказывания местным жителем оскорблений. Установлено, что житель Кеми, испытывая личные неприязненные отношения, обматерил заявителя.

По результатам проверки прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Суд оштрафовал мужчину одну тысячу рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее жительница Муезерского района ответила перед судом за "острый язычок".