Житель Карелии обокрал друга, уснувшего в бане

После совместной пьянки в бане молодой человек в Олонце завладел барсеткой своего товарища, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 23-летнего горожанина. Он подозревается к краже денег у своего 28-летнего приятеля.

По версии следствия, подозреваемый во время совместной пьянки в бане с потерпевшим воспользовался тем, что тот заснул, и стащил у него барсетку, в которой его друг хранил 7 тысяч рублей.

Житель Олонца дал признательные показания и рассказал, что потратил чужие деньги на личные нужды. Фигурант уголовного дела раскаялся и обязался возместить причинённый материальный ущерб.