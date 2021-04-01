Житель Карелии обокрал знакомого и уехал из республики

Мужчину, который обокрал своего приятеля в Карелии, полицейские нашли в Ленинградской области, сообщили в МВД республики.

В полицию Медвежьегорского района обратился 56-летний гражданин: у него пропала банковская карта, а в дальнейшем со счета было списано 30 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастен 44-летний знакомый заявителя. Найти его удалось в Ленинградской области, он дал признательные показания.

По версии следствия, в один из дней мужчины выпивали в одной компании. Подозреваемый, улучив удобный момент, вытащил банковскую карту из кармана приятеля, отправился к банкомату и обналичил средства: пин-код был ему известен. Затем он потратил деньги и уехал на заработки.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.