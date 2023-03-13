Житель Карелии одним ударом в голову отправил приятеля в вечный нокаут

В Кондопоге мужчина убил знакомого, ударив его по голове, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, в июле 2022 года 45-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома по улице Шежемского в Кондопоге, на почве внезапно возникшей ссоры с 40-летним знакомым нанес ему удар кулаком в голову. От полученной травмы состояние потерпевшего резко ухудшилось, через непродолжительное время он скончался.

По заключению судебно-медицинского эксперта смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.