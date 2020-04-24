Житель Карелии оставил пожилого собутыльника без еды

В полицию Сегежского района поступило заявление о краже от 63-летнего жителя Надвоиц, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер рассказал, что неизвестный похитил из его квартиры два мобильных телефона и продукты питания. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне заявитель пригласил в гости нескольких приятелей. Компания распивала спиртные напитки. Оперативники установили подозреваемого – 49-летнего местного жителя. В полиции он пояснил, что воспользовался случаем и совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело.

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