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Житель Карелии оставил пожилого собутыльника без еды

Новости. Криминал
18:40, 24 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Сегежского района поступило заявление о краже от 63-летнего жителя Надвоиц, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер рассказал, что неизвестный похитил из его квартиры два мобильных телефона и продукты питания. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне заявитель пригласил в гости нескольких приятелей. Компания распивала спиртные напитки. Оперативники установили подозреваемого – 49-летнего местного жителя. В полиции он пояснил, что воспользовался случаем и совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка вынесла из магазина оптики 15 пар очков.

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