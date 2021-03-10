Приставы в Карелии запретили должнику-алиментщику пользоваться автомобилем

Судебный пристав в Кондопоге временно ограничил местного жителя в праве управлять автотранспортом из-за долга по алиментам, сообщили в Управлении судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов на общую сумму 141 тысяча рублей.

Судебным приставом-исполнителем установлено, что должник не работает и не имеет источника дохода. Также выяснилось, что у него отсутствует зарегистрированное движимое и недвижимое имущество.

В последней декаде января 2021 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление в отношении должника о временном ограничении на пользование транспортным средством.

Спустя несколько дней, а именно 28 января нынешнего года, должник, не желая лишиться права управления транспортом, погасил задолженность в полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем постановление было отменено.