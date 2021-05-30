Суд оштрафовал жителя Карелии за разжигание межнациональной вражды

В Кеми местный житель получил штраф за демонстрацию в интернете текста, направленного на возбуждение вражды по национальному признаку, сообщили на сайте местного суда.

В мае 2021 года Кемский городской суд рассмотрел дело местного жителя о провокации межнациональной розни.

Суд установил, что ранее мужчина разместил на своей странице в соцсети доступный для публичного просмотра текст, направленный на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

При рассмотрении дела вина пользователя была доказана.

С учетом смягчающих обстоятельств суд признал местного жителя виновным и назначил ему административный штраф.

Постановление вступило в законную силу.