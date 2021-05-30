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Суд оштрафовал жителя Карелии за разжигание межнациональной вражды

Новости. Общество
15:32, 31 Мая 2021
фото: © Анастасия Осипова

В Кеми местный житель получил штраф за демонстрацию в интернете текста, направленного на возбуждение вражды по национальному признаку, сообщили на сайте местного суда.

В мае 2021 года Кемский городской суд рассмотрел дело местного жителя о провокации межнациональной розни.

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Суд установил, что ранее мужчина разместил на своей странице в соцсети доступный для публичного просмотра текст, направленный на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

При рассмотрении дела вина пользователя была доказана.

С учетом смягчающих обстоятельств суд признал местного жителя виновным и назначил ему административный штраф.

Постановление вступило в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Люди
2021-05-31 17:29:54
Всё же при советской власти, мы вообще не знали слова: национальная рознь,унижение достоинства по национальной принадлежности, как то даже и не думали об этом!?! При Сталине , вообще жёсткий порядок был,он неадекватных вагонами "развозил" по разным местам, дабы не квакали лишний раз, и всё было хорошо!
Кто сделал так, что за последние лет тридцать,всех как бы "поделили", отношения испортились вплоть до войн, вот кого надо привлечь за это!? Много вопросов!?!
кир
2021-05-31 16:44:01
Здесь не может быть обстоятельств, - сказал кот.
Гость
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