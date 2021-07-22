Житель Карелии, отобравший телевизор у своей старенькой мамы, отправится в колонию

Суд в Кемском районе наказал мужчину, укравшего телевизор и вымогавшего деньги у своей престарелой матери, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в один из мартовских дней ранее судимый житель Кемского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей 84-летней маме. Он стал ей угрожать избиением, требуя деньги на продолжение своего застолья. Пенсионерка испугалась пьяного и агрессивного сына и отдала ему 1 000 рублей. Только после этого дебошир покинул квартиру матери.

Спустя несколько месяцев он опять пришел к потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения и забрал принадлежащий ей телевизор, не реагируя на просьбы и заверения обратиться в полицию.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По решению судебной инстанции дебошир отправится в колонию строго режима на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.