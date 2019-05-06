Житель Карелии отправился в колонию за торговлю наркотиками в Мурманской области

Карельские пограничники выявили местного жителя, торговавшего наркотиками в Мурманской области, сообщает пограничное управление ФСБ.

"Житель поселка Хетоламбина Лоухского района регулярно пребывал город Ковдор Мурманской области с целью сбыта наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота были изъяты амфетамин и гашиш в крупном размере", - говорится в сообщении.

Мурманский суд приговорил злоумышленника к 6,5 годам колонии строгого режима.