Житель Карелии отсудил у фирмы более 100 тысяч рублей за незаконную публикацию своих фото

Рассмотрено гражданское дело о защите авторских прав, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

Установлено, что мужчина опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографии ("Остров Безмятежности", "Отдых Бурана", "Нео", "Как раньше", "Сойвож", "Рога зимы", "На Северном полюсе", "На солнечной дорожке", "Кум", "Закат над айсбергами"), которые без разрешения взяли одна из организаций, а также частное лицо.

Житель Карелии не давал согласия на публикацию сделанных им фотографий.

Суд обязал фирму выплатить потерпевшему 140 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей.

А другого ответчика за незаконную публикацию фото обязали выплатить 110 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.