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Житель Карелии по пьянке забил до смерти и обокрал собутыльника

Новости. Криминал
08:30, 01 Июля 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС
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В Сегеже мужчина предстанет перед судом за грабеж, кражу и причинение смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственные органы Сегежи закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, и кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый напал на хозяина жилища, избив его, а затем похитил имущество на сумму более 14 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Потерпевший с телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Кроме этого, в октябре 2019 года обвиняемый совершил грабеж, похитив из квартиры жителя Сегежи денежные средства на сумму 9 тысяч рублей.  

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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